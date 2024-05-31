Компания «Гравитон» сообщила о запуске серийного производства персональных компьютеров среднего ценового сегмента: Д32И и Д52И. Обе модели включены в реестр Минпромторга РФ.

Российская компания "Гравитон" объявила о запуске серийного производства персональных компьютеров среднего ценового сегмента: Д32И и Д52И. Обе модели включены в реестр Минпромторга РФ, что подтверждает их российское происхождение и соответствие требованиям отечественного рынка.

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Компьютеры Гравитон Д32И и Д52И предназначены для широкого круга пользователей, включая офисных сотрудников, школьников, студентов, а также домашних пользователей. Они отличаются высокой производительностью, надежностью и доступной ценой.

Модель Д32И оснащена процессором Intel Core i3 12100F, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ. Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro.

Модель Д52И имеет более мощный процессор Intel Core i5 12400F, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ. Он также поставляется с предустановленной Windows 11 Pro.

Оба компьютера имеют компактный корпус формата Mini-Tower, который легко разместится на рабочем столе или под ним. Они оснащены всеми необходимыми разъемами и интерфейсами, включая USB 3.2 Gen1, HDMI и Gigabit Ethernet.

"Запуск серийного производства компьютеров среднего ценового сегмента - важный шаг для нашей компании. Мы видим большой потенциал в этом сегменте рынка и уверены, что наши компьютеры Гравитон Д32И и Д52И станут отличным выбором для широкого круга пользователей", - отметил генеральный директор компании "Гравитон" Дмитрий Шульгин.

Компьютеры Гравитон Д32И и Д52И уже доступны для заказа у партнеров компании. Ожидается, что они появятся в розничной продаже в ближайшее время.