Серия включает модели с различными скоростями передачи данных и таймингами, предлагая широкий выбор для различных потребностей и сценариев использования.

Компания TeamGroup официально представила новую серию модулей оперативной памяти T-Create Expert AI в формфакторе LPDDR5X CAMM2. Серия включает модели с различными скоростями передачи данных и таймингами, предлагая широкий выбор для различных потребностей и сценариев использования.

LPPDR5X CAMM2 (Compact and Memory Module 2) — это новый формфактор памяти, разработанный для новых материнских плат Intel с 15-м поколением процессоров Core. Модули CAMM2 непосредственно устанавливаются на материнскую плату, исключая необходимость использования слотов памяти. Это обеспечивает более компактный и энергоэффективный дизайн, а также упрощает установку и обслуживание.

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Серия T-Create Expert AI LPDDR5X CAMM2 включает модели со скоростью передачи данных до 7200 МТ/с. Такая высокая скорость позволяет добиться исключительной производительности в ресурсоёмких приложениях, таких как редактирование видео, визуализация и игры.

Помимо высокой скорости передачи данных, модули T-Create Expert AI LPDDR5X CAMM2 имеют низкие тайминги CL28 (для моделей со скоростью 7200 МТ/с) и CL24 (для моделей со скоростью 6400 МТ/с). Низкие тайминги уменьшают задержки при доступе к данным, что приводит к более быстрому отклику и повышению общей производительности.

Как следует из названия, серия T-Create Expert AI предназначена для оптимизации рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. Модули памяти спроектированы с учетом требований высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных, что делает их идеальными для приложений машинного обучения, глубокого обучения и других вычислений, связанных с ИИ.

Ожидается, что модули памяти T-Create Expert AI LPDDR5X CAMM2 поступят в продажу в конце третьего квартала 2024 года. Информация о ценах будет объявлена ближе к дате выпуска.