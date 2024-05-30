Новинки вошли в платформу для однокристальных платформ для устройств Client Compute Solutions (CSS) — прямого наследника прошлогодней платформы Total Compute Solutions 2023 (TCS23).

Arm, ведущий разработчик полупроводниковых технологий, анонсировала выпуск новых процессорных ядер Cortex-X925, Cortex-A725 и Cortex-A520, а также графического процессора Immortalis G925. Эти передовые компоненты входят в состав новейшей платформы Arm для однокристальных платформ (SoC) для устройств Client Compute Solutions (CSS), которая является прямым наследником прошлогодней платформы Total Compute Solutions 2023 (TCS23).

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Процессорные ядра Cortex следующего поколения обеспечивают значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Cortex-X925. Ядро максимальной производительности, предназначенное для обеспечения исключительной однопоточной производительности для требовательных приложений, таких как игры и редактирование видео.

Cortex-A725. Ядро высокой производительности, оптимизированное для обеспечения высокой производительности и энергоэффективности в мультипоточных приложениях, таких как браузеры и офисные пакеты.

Cortex-A520. Энергоэффективное ядро, предназначенное для обеспечения длительного времени автономной работы и невысокой стоимости для экономичных устройств.

Immortalis G925 - новейший графический процессор Arm, созданный для обеспечения потрясающего игрового и мультимедийного опыта. Он предлагает:

Увеличенную производительность рендеринга на 30% по сравнению с предыдущим поколением

Расширенные возможности трассировки лучей для более реалистичного освещения и теней

Улучшенную энергоэффективность для увеличения времени автономной работы

Процессорные ядра Cortex и графический процессор Immortalis объединены в платформу Arm Client Compute Solutions, которая предназначена для питания следующего поколения устройств, включая ноутбуки, планшеты и другие вычислительные устройства. Эта платформа обеспечивает:

Непревзойденную производительность для широкого спектра приложений

Оптимальное энергопотребление для длительного времени автономной работы

Передовые мультимедийные возможности для захватывающих развлечений

Новые процессорные ядра Cortex и графический процессор Immortalis предоставляют разработчикам и производителям возможности создавать высокопроизводительные, энергоэффективные и универсальные устройства. Эти технологии позволят расширить границы возможного в области мобильных вычислений и предоставить пользователям беспрецедентный пользовательский опыт.

Ожидается, что первые продукты на базе новых ядер Cortex и графического процессора Immortalis появятся на рынке в конце 2024 года.