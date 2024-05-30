Ассортимент компании Google пополнился новой моделью детских смарт-часов — Fitbit Ace LTE. Как поясняют разработчики, новинка будет поощрять детей за активный образ жизни.

Компания Google, известная своими передовыми технологиями, представила новое дополнение к своей линейке носимых устройств - детские смарт-часы Fitbit Ace LTE. Эти часы разработаны специально для детей в возрасте от 7 лет, чтобы мотивировать их на активный и здоровый образ жизни.

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Fitbit Ace LTE имеют красочный браслет и легкий корпус, что делает их удобными для ношения детьми в течение всего дня. Часы оснащены высокочувствительным акселерометром, который точно отслеживает шаги, расстояние, активные минуты и сон. Благодаря этому дети могут следить за своим прогрессом и ставить цели по фитнесу.

В отличие от предыдущих моделей детских смарт-часов Fitbit, Ace LTE оснащен встроенным модулем сотовой связи LTE. Это позволяет детям оставаться на связи с родителями и опекунами без необходимости подключения к Wi-Fi. Часы также имеют функцию SOS, которая позволяет детям в случае чрезвычайной ситуации быстро отправить уведомление контактам.

Чтобы сделать занятия спортом более интересными для детей, Fitbit Ace LTE предлагает ряд игровых функций. "Виртуальные персонажи" следят за прогрессом детей и вознаграждают их виртуальными значками за достижение определенных целей по фитнесу. Функция "Семейные вызовы" позволяет детям бросать вызов другим членам семьи в дружеских соревнованиях.

Приложение Fitbit для родителей позволяет родителям отслеживать активность своих детей в режиме реального времени, устанавливать ограничения на контакты и создавать настраиваемые оповещения. Родители также могут общаться с детьми прямо через часы с помощью текстовых сообщений или голосовых заметок.

Google уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности детей. Fitbit Ace LTE защищен PIN-кодом и имеет функцию обнаружения удаления, которая предупреждает родителей, если часы были сняты с руки ребенка. Компания также соблюдает все действующие правила конфиденциальности и защиты данных.

Fitbit Ace LTE будет доступен по цене 149,95 долларов США. Часы будут доступны в нескольких ярких цветах, чтобы соответствовать различным предпочтениям детей.