Этой осенью TikTok выступит в суде против Министерства юстиции США в попытке отменить действие закона, который может привести к запрету приложения в стране.

В сентябре TikTok выступит в суде против Министерства юстиции США в попытке отменить действие закона, который может привести к запрету приложения в стране. Апелляционный суд столичного округа Колумбия назначил на сентябрь слушания по двум делам, в рамках которых истцы пытаются оспорить закон.

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Закон, принятый в 2022 году, запрещает использование TikTok и других китайских приложений на территории федеральных учреждений США. Истцы утверждают, что закон является неконституционным и нарушает их права Первой поправки на свободу слова и выражения мнений.

TikTok утверждает, что закон основан на политических мотивах и не имеет под собой обоснованных доказательств того, что приложение представляет угрозу национальной безопасности США. Компания также заявила, что запрет навредит ее бизнесу в США и лишит американцев права на использование популярной платформы для общения, развлечения и самовыражения.

Власти США выразили обеспокоенность тем, что TikTok может предоставлять данные о пользователях китайскому правительству. Однако TikTok отрицает эти обвинения и заявила, что данные пользователей не передаются в Китай.

Слушания по делам назначены на 11 и 12 сентября 2024 года.