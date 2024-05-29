Компания Microsoft в официальном блоге рассказала о масштабных изменениях, которые затронули фирменный интернет-обозреватель Edge.





Одним из главных нововведений стало улучшение производительности Edge на старых компьютерах. Microsoft переработала механизм обработки данных и оптимизировала использование памяти, что позволило значительно снизить нагрузку на систему.

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В результате, Edge теперь работает быстрее и плавнее на старых устройствах с ограниченными ресурсами. Пользователи могут заметить более быструю загрузку страниц, более отзывчивую работу вкладок и общее улучшение производительности браузера.

Помимо улучшения производительности, Edge также получил ряд новых функций и улучшений. Среди них:

Edge теперь интегрирован с искусственным интеллектом ChatGPT, который может помочь пользователям получать ответы на вопросы, генерировать текст и выполнять различные задачи, не покидая браузера.

Edge получил новый режим чтения, который оптимизирован для чтения длинных текстов. Он удаляет отвлекающие элементы и форматирует текст для более удобного чтения.

Edge теперь поддерживает больше расширений. Это позволяет пользователям настраивать браузер в соответствии со своими потребностями и добавлять новые функции.

Обновления Edge уже доступны для всех пользователей Windows 10 и Windows 11. Пользователи могут обновить браузер вручную или дождаться автоматического обновления.

Microsoft рекомендует всем пользователям установить обновление Edge, чтобы воспользоваться улучшенной производительностью и новыми функциями.