AOC AGON, игровой бренд AOC, представил на европейском рынке новый бюджетный монитор – 27G2ZN3/BK. Монитор предназначен для динамичных игр, где важна быстрая матрица.
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AOC AGON 27G2ZN3/BK оснащен VA-матрицей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и временем отклика GtG 1 мс. Частота обновления достигает 280 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек изображения.
Несмотря на бюджетную стоимость, монитор обладает рядом функций, которые оценят геймеры. Во-первых, это технология AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров графического процессора, устраняя разрывы и задержки изображения. Во-вторых, монитор поддерживает технологию HDR10, которая расширяет диапазон цветов и повышает контрастность, обеспечивая более реалистичное и захватывающее изображение.
Кроме того, монитор 27G2ZN3/BK имеет встроенные динамики мощностью 2 Вт, что удобно для пользователей, у которых нет внешней акустической системы. Монитор также имеет регулируемую по высоте подставку, которая позволяет пользователям настраивать высоту, наклон и поворот монитора в соответствии со своими предпочтениями.
Технические характеристики AOC AGON 27G2ZN3/BK:
- Дисплей: 27 дюймов, VA, разрешение 1920 x 1080 пикселей
- Время отклика: 1 мс GtG
- Частота обновления: 280 Гц
- Яркость: 300 нит
- Контрастность: 3000:1
- Цветовой охват: 92% sRGB
- Углы обзора: 178 градусов по горизонтали и вертикали
- Технологии: AMD FreeSync Premium, HDR10
- Интерфейсы: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, разъем для наушников
- Динамики: 2 Вт x 2
- Подставка: регулируемая по высоте, наклону и повороту
- Размеры: 612,8 x 460,9 x 231,7 мм
- Вес: 6,1 кг
Монитор AOC AGON 27G2ZN3/BK уже доступен в продаже в Европе по рекомендованной розничной цене €299.