AOC AGON 27G2ZN3/BK оснащен VA-матрицей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и временем отклика GtG 1 мс. Частота обновления достигает 280 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек изображения.

AOC AGON, игровой бренд AOC, представил на европейском рынке новый бюджетный монитор – 27G2ZN3/BK. Монитор предназначен для динамичных игр, где важна быстрая матрица.

реклама

AOC AGON 27G2ZN3/BK оснащен VA-матрицей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и временем отклика GtG 1 мс. Частота обновления достигает 280 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек изображения.

Несмотря на бюджетную стоимость, монитор обладает рядом функций, которые оценят геймеры. Во-первых, это технология AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров графического процессора, устраняя разрывы и задержки изображения. Во-вторых, монитор поддерживает технологию HDR10, которая расширяет диапазон цветов и повышает контрастность, обеспечивая более реалистичное и захватывающее изображение.

Кроме того, монитор 27G2ZN3/BK имеет встроенные динамики мощностью 2 Вт, что удобно для пользователей, у которых нет внешней акустической системы. Монитор также имеет регулируемую по высоте подставку, которая позволяет пользователям настраивать высоту, наклон и поворот монитора в соответствии со своими предпочтениями.

Технические характеристики AOC AGON 27G2ZN3/BK:

Дисплей: 27 дюймов, VA, разрешение 1920 x 1080 пикселей

Время отклика: 1 мс GtG

Частота обновления: 280 Гц

Яркость: 300 нит

Контрастность: 3000:1

Цветовой охват: 92% sRGB

Углы обзора: 178 градусов по горизонтали и вертикали

Технологии: AMD FreeSync Premium, HDR10

Интерфейсы: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, разъем для наушников

Динамики: 2 Вт x 2

Подставка: регулируемая по высоте, наклону и повороту

Размеры: 612,8 x 460,9 x 231,7 мм

Вес: 6,1 кг

Монитор AOC AGON 27G2ZN3/BK уже доступен в продаже в Европе по рекомендованной розничной цене €299.