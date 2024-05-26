Минимальные спецификации были понижены по сравнению с десктопной версий системы.

Microsoft опубликовала системные требования для новой версии операционной системы Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Минимальные спецификации были понижены по сравнению с десктопной версией системы.

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Самое значительное изменение заключается в том, что Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 больше не требует наличия доверенного платформенного модуля (TPM), поддержки Secure Boot или DirectX. Это означает, что ОС теперь сможет работать даже с устаревшими компьютерами, которые не соответствуют минимальным требованиям для обычной версии Windows 11.

Системные требования для Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 следующие:

Процессор: 1 гигагерц (ГГц) или более быстрый с двумя или более ядрами.

ОЗУ: 4 гигабайта (ГБ).

Хранилище: 64 ГБ или больше.

Графический адаптер: совместимый с DirectX 10 или более поздней версией.

Прошивка системы: UEFI с возможностью безопасной загрузки (опционально).

Доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0 (опционально).

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 предназначена для использования на устройствах Интернета вещей (IoT), таких как промышленные компьютеры, медицинские устройства и банкоматы. Это долгосрочная версия обслуживания (LTSC). Это означает, что она будет получать обновления безопасности в течение 10 лет.

Выпуск Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 является хорошей новостью для организаций, которые используют устаревшие компьютеры. Они смогут продолжать использовать эти компьютеры с новейшей версией Windows.