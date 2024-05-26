Microsoft опубликовала системные требования для новой версии операционной системы Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Минимальные спецификации были понижены по сравнению с десктопной версией системы.
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Самое значительное изменение заключается в том, что Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 больше не требует наличия доверенного платформенного модуля (TPM), поддержки Secure Boot или DirectX. Это означает, что ОС теперь сможет работать даже с устаревшими компьютерами, которые не соответствуют минимальным требованиям для обычной версии Windows 11.
Системные требования для Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 следующие:
- Процессор: 1 гигагерц (ГГц) или более быстрый с двумя или более ядрами.
- ОЗУ: 4 гигабайта (ГБ).
- Хранилище: 64 ГБ или больше.
- Графический адаптер: совместимый с DirectX 10 или более поздней версией.
- Прошивка системы: UEFI с возможностью безопасной загрузки (опционально).
- Доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0 (опционально).
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 предназначена для использования на устройствах Интернета вещей (IoT), таких как промышленные компьютеры, медицинские устройства и банкоматы. Это долгосрочная версия обслуживания (LTSC). Это означает, что она будет получать обновления безопасности в течение 10 лет.
Выпуск Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 является хорошей новостью для организаций, которые используют устаревшие компьютеры. Они смогут продолжать использовать эти компьютеры с новейшей версией Windows.