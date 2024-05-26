Spiegel узнал условия отправки войск на Украину Прибалтикой и Польшей.

По информации немецкого издания Der Spiegel, страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) и Польша готовы отправить войска на Украину, если российские силы добьются значительного прорыва на востоке страны.

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Издание ссылается на неназванные источники в правительствах этих стран. По данным источников, решение о возможном развертывании войск было принято на недавней встрече министров обороны стран Балтии и Польши.

Отмечается, что страны Балтии и Польша не планируют отправлять войска на Украину в ближайшее время. Однако они готовы сделать это, если Россия достигнет значительных успехов на востоке Украины и возникнет угроза для безопасности стран НАТО.

По словам источников, страны Балтии и Польша считают, что отправка войск на Украину будет оправдана только в том случае, если Россия предпримет агрессивные действия против стран НАТО.

Россия неоднократно заявляла, что любое вмешательство НАТО в конфликт на Украине будет рассматриваться как объявление войны. Кремль предупредил, что в случае вмешательства НАТО Россия может использовать ядерное оружие.

В настоящее время НАТО не планирует отправлять войска на Украину. Однако Альянс поставляет Украине оружие и другую военную помощь.

Российские войска продолжают наступление на востоке страны, а украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление.