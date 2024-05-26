Уникальность данного заведения заключается в его доступности для горожан – за участие в тренировках платить не нужно.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начал работу первый государственный Центр киберспорта в рамках муниципального учреждения «Физкультура и Здоровье». Уникальность данного заведения заключается в его доступности для горожан – за участие в тренировках платить не нужно.

Центр киберспорта создан для развития киберспортивного направления в Санкт-Петербурге, популяризации здорового образа жизни среди молодежи и приобщения жителей города к современным технологиям.

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Центр оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить тренировки и соревнования по популярным киберспортивным дисциплинам, таким как Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и Valorant.

Одним из главных преимуществ Центра киберспорта является его доступность для всех желающих. Занятия бесплатны для всех горожан, независимо от возраста и уровня подготовки. Тренировки проводят опытные тренеры, которые помогут освоить азы киберспорта, улучшить игровые навыки и подготовиться к соревнованиям.

«Открытие первого государственного Центра киберспорта в Санкт-Петербурге – это важное событие для развития киберспорта в нашем городе, – отметил глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. – Мы хотим сделать киберспорт доступным для всех желающих, независимо от их материального положения. Центр киберспорта – это уникальная площадка, где дети и молодежь смогут развиваться, общаться, заниматься спортом и реализовывать свой потенциал».

Центр киберспорта открыт для посещения с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 по адресу: Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 37, корпус 1.