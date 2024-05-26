Компания HKC выпустила на рынок новый OLED-монитор OG27QK, оцененный производителем в 4699 юаней (~648 долларов США).

HKC, ведущий производитель электроники, объявила о выпуске своего новейшего OLED-монитора OG27QK. Этот высокопроизводительный монитор отличается исключительными характеристиками и доступной ценой.

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OG27QK оснащен 26,5-дюймовой OLED-панелью от LG, которая обеспечивает захватывающее кинематографическое впечатление. Панель имеет нативное разрешение 2560 × 1440 пикселей, что обеспечивает четкие и детальные изображения.

Сверхвысокая частота обновления 240 Гц гарантирует плавный и отзывчивый игровой процесс без разрывов изображения и размытия в движении. Максимальная яркость 1000 нит и время отклика всего 0,03 мс GtG обеспечивают яркие и четкие изображения даже в самых динамичных сценах.

OG27QK впечатляет своей точной цветопередачей, охватывая 98,5% цветовой палитры DCI-P3. Это гарантирует реалистичные и насыщенные цвета, идеально подходящие для редактирования изображений, просмотра фильмов и иммерсивных игр.

Несмотря на свои впечатляющие характеристики, HKC OG27QK позиционируется по конкурентоспособной цене в 4699 юаней (около 648 долларов США). Это делает его привлекательным вариантом для геймеров, энтузиастов и профессионалов, которые ищут первоклассный OLED-монитор без больших затрат.

OLED-монитор HKC OG27QK уже доступен для покупки у авторизованных дилеров и в интернет-магазине HKC.

Ключевые характеристики HKC OG27QK:

26,5-дюймовая OLED-панель от LG.

Разрешение 2560 × 1440 пикселей.

Частота обновления 240 Гц.

Максимальная яркость 1000 нит.

Время отклика 0,03 мс GtG.

Глубина цвета 10 бит.

98,5% охват DCI-P3.

HKC – ведущая компания в области электроники, специализирующаяся на разработке и производстве высококачественных аудио-, видео- и игровых продуктов. HKC известна своими передовыми технологиями, инновационным дизайном и приверженностью к удовлетворению потребностей клиентов.