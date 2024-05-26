Платная версия предоставит более широкие возможности пользователям, которым это необходимо. При этом базовая версия останется бесплатной.

Компания Meta, владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, изучает возможность введения платной подписки для своего помощника Meta AI на базе искусственного интеллекта (ИИ). Платная версия предоставит пользователям, которым это необходимо, более широкие возможности, сохраняя при этом бесплатный доступ к базовой версии помощника.

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По данным источников, знакомых с планами компании, платная подписка на Meta AI может включать функции:

Расширенные возможности генерации текста, такие как создание более длинных и сложных текстов, таких как сценарии и отчеты.

Улучшенные возможности перевода на большее количество языков.

Доступ к эксклюзивным функциям и инструментам, таким как настраиваемые чат-боты и аналитические панели.

Приоритетная поддержка клиентов.

Предполагается, что базовая версия Meta AI останется бесплатной и будет по-прежнему предлагать основные функции, такие как ответы на вопросы, помощь в планировании и управлении задачами. Однако платная подписка предоставит пользователям, которым нужны более мощные возможности ИИ, более широкий спектр опций.

Внедрение платной подписки для Meta AI является частью широких усилий компании по монетизации своих продуктов и услуг, связанных с ИИ. Meta также рассматривает возможность введения платной подписки для своей платформы исследовательских инструментов для ИИ под названием LLaMA.

Ожидается, что Meta сделает официальное объявление о платной подписке на Meta AI в ближайшие месяцы. Стоимость подписки и дата ее запуска пока не разглашаются.

Введение платной подписки для Meta AI является признаком растущего спроса на более мощные и персонализированные ИИ-инструменты. По мере того, как ИИ становится интегрированным в нашу повседневную жизнь, пользователи ищут доступ к более продвинутым функциям, которые могут помочь повысить производительность, творчество и качество жизни.