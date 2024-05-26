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Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
В Hardware Unboxed протестировали среднебюджетный игровой ПК с процессором AMD Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT.

Специалисты Hardware Unboxed протестировали среднебюджетный игровой ПК с процессором AMD Ryzen 5 7600 и видеокартой Radeon RX 7700 XT. Тестирование показало, что эта связка отлично подходит для игр в разрешении 2K.

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В ходе тестирования ПК использовалась недорогая материнская плата ASRock B650 PG Lightning, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и скоростной накопитель TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440 PRO.

В играх на максимальных настройках графики в разрешении 2K связка Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT обеспечивала в среднем 100 кадров в секунду. В таких играх, как Forza Horizon 5 и Doom Eternal, частота кадров превышала 140 кадров в секунду. При этом связка потребляла всего около 300 Вт энергии, что делает ее очень энергоэффективной.

Специалисты Hardware Unboxed отметили, что связка Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT является идеальным выбором для геймеров, которые хотят играть в современные игры на высоких или максимальных настройках графики в разрешении 2K. Эта связка обеспечивает высокую производительность, низкое энергопотребление и доступную цену.

#rx 7700 xt #ryzen 5 7600
Источник: 3dnews.ru
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