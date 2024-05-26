Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром в Шебекинском городском округе.

Первая атака произошла 21 мая. В результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было.

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Вторая атака была совершена 24 мая. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, село было атаковано беспилотником. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.

Третья атака произошла сегодня, 26 мая. Два украинских дрона-камикадзе атаковали село, повредив остекление в нескольких домах и хозяйственных постройках. По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет. Однако повреждено остекление в нескольких домах и хозяйственных постройках. На месте происшествия работают оперативные службы.

В связи с участившимися атаками украинских дронов власти Белгородской области усилили меры безопасности. В частности, введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов и усилена охрана важных объектов.

Губернатор Гладков призвал жителей Белгородской области быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах в правоохранительные органы.