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TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
Помимо Galaxy S24 Ultra, в список лучших камерофонов по версии TechRadar вошли другие смартфоны.

Авторитетный технологический ресурс TechRadar опубликовал свой рейтинг лучших камерофонов на май 2024 года. Возглавил список смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra оснащен мощной системой камер, которая включает основной датчик на 200 Мп, сверхширокоугольный датчик на 12 Мп, телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и телеобъектив на 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом. Камера смартфона поддерживает запись видео в разрешении 8K и имеет множество функций для улучшения качества фотографий и видео.

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Помимо Galaxy S24 Ultra, в список лучших камерофонов по версии TechRadar вошли следующие смартфоны:

  •  Google Pixel 8 Pro.
  •  Apple iPhone 15 Pro Max.
  •  Huawei Mate 60 Pro.
  •  Xiaomi 13 Pro.
  •  OnePlus 11 Pro.
  •  Sony Xperia 1 V.

Все эти смартфоны имеют отличные камеры, которые позволяют делать высококачественные фотографии и видео. Однако Galaxy S24 Ultra занимает первое место благодаря своему универсальному набору камер, мощному зуму и передовым функциям обработки изображений.

Если пользователи ищут смартфон с хорошей камерой, то Samsung Galaxy S24 Ultra способен привлечь их. Он предлагает непревзойденное качество съемки и широкий спектр функций, которые помогут делать потрясающие фотографии и видео.

#2024 #samsung galaxy s24 ultra
Источник: 3dnews.ru
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