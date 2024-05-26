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Этим летом AMD готовит к выпуску Radeon RX 7650M XT
AMD собирается расширить свой ассортимент графических ускорителей новой моделью — Radeon RX 7650M XT. Об этом пишет Videocardz со ссылкой на производителя мини-ПК AOOSTAR.

Ожидается, что AMD расширит свою линейку графических процессоров новой моделью - Radeon RX 7650M XT. Согласно информации, опубликованной производителем мини-ПК AOOSTAR, этот графический процессор выйдет летом этого года.

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Radeon RX 7650M XT станет частью серии мобильных графических процессоров AMD Radeon RX 7000M. Ожидается, что он будет основан на архитектуре RDNA 3, которая лежит в основе последних настольных графических процессоров AMD серии Radeon RX 7000.

Хотя подробные характеристики Radeon RX 7650M XT еще не разглашаются, есть некоторые предположения о его возможностях. Учитывая позиционирование в линейке, можно ожидать, что он будет располагаться между Radeon RX 7600M и Radeon RX 7700M.

Radeon RX 7600M имеет 28 вычислительных блоков и 16 ГБ памяти GDDR6, а Radeon RX 7700M оснащен 32 вычислительными блоками и 8 ГБ памяти GDDR6. Следовательно, Radeon RX 7650M XT может иметь около 30 вычислительных блоков и 12 ГБ памяти GDDR6.

Точная дата выпуска Radeon RX 7650M XT еще не объявлена, предположительно он появится летом этого года. Графический процессор, скорее всего, будет использоваться в различных игровых ноутбуках, предлагая геймерам высокую производительность по доступной цене.

#amd #radeon rx
Источник: 3dnews.ru
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