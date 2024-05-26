Компьютер базируется на топовом мобильном чипе Core i9-14900HX с 24 ядрами и TDP до 190 Вт. Есть модель попроще — с 16-ядерным Core i7-14650HX. Его TDP — до 160 Вт.

Китайский бренд Lenovo объявил о поступлении в продажу своего уникального десктопного компьютера Legion Blade 7000K MoDT. Уникальность заключается в использовании мобильных компонентов, что ранее было редкостью для настольных ПК.

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Legion Blade 7000K MoDT оснащен новейшим мобильным процессором Intel Core i9-14900HX. Этот 16-ядерный процессор обеспечивает исключительную производительность в играх, редактировании видео и других требовательных задачах.

Впечатляющая производительность также обеспечивается графическим процессором NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER. С 12 ГБ быстрой видеопамяти GDDR6 и технологией трассировки лучей в реальном времени, этот графический процессор способен обеспечить плавный геймплей даже в самых требовательных играх.

Помимо такого оборудования, Legion Blade 7000K MoDT предлагает стильный и компактный корпус со встроенной системой охлаждения жидкостного типа. Это позволяет устройству поддерживать оптимальную температуру даже при экстремальных нагрузках.

Несмотря на премиальные компоненты, за устройство просят всего 2999 долларов США. Этот ценовой диапазон делает его привлекательным вариантом для геймеров, редакторов и других пользователей, которым нужна высокая производительность по доступной цене.

Legion Blade 7000K MoDT уже доступен для заказа в интернет-магазине Lenovo и у авторизованных розничных продавцов. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время.