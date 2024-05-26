Клавиатура имеет толщину всего 18 мм и весит 600 г, что делает ее идеальной для использования в дороге или на небольшом рабочем столе.

Компания Keychron представила новую ультратонкую клавиатуру B1 Pro, которая отличается высокой автономностью и доступной ценой. Клавиатура имеет толщину всего 18 мм и весит 600 г, что делает ее идеальной для использования в дороге или на небольшом рабочем столе.

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Keychron B1 Pro оснащена ножничными переключателями, которые обеспечивают тихий и приятный набор текста. Клавиатура имеет раскладку 75%, которая включает все необходимые клавиши для работы и игр.

Одной из главных особенностей Keychron B1 Pro является высокая автономность. Клавиатура оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч, который обеспечивает до 1200 часов автономной работы при использовании в режиме Bluetooth. При использовании клавиатуры в проводном режиме она может работать бесконечно долго.

Keychron B1 Pro подключается к устройствам с помощью Bluetooth 5.1 или кабеля USB-C. Клавиатура совместима с компьютерами на базе Windows, macOS и Android. Стоимость Keychron B1 Pro составляет 40 долларов США. Клавиатура уже доступна для заказа на официальном сайте компании.