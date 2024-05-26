Производитель опубликовал полные характеристики устройства и даже выпустил небольшой проморолик, демонстрирующий дизайн и органы управления.

Компания Anbernic официально представила свою новую игровую консоль RG Cube. Устройство выполнено в форм-факторе портативной игровой консоли (КПК) и предназначено для запуска классических видеоигр.

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Anbernic RG Cube оснащена процессором Allwinner H616 с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Консоль имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Новинка оснащена 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 640x480 пикселей. Дисплей имеет яркость 300 нит и поддерживает сенсорное управление.

Для управления играми используются два аналоговых стика, крестовина, четыре кнопки действия и четыре плечевые кнопки. Консоль также имеет встроенный динамик, разъем для наушников и порт USB-C для зарядки и передачи данных.

Anbernic RG Cube поставляется с предустановленной операционной системой Android 11 и эмуляторами для различных классических игровых консолей, включая NES, SNES, Game Boy и PlayStation 1. Консоль также поддерживает игры для Android и потоковые сервисы.

Стоимость Anbernic RG Cube составляет 129 долларов США. Устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте компании.