Microsoft выпустила предварительную версию большого обновления для Windows 11, а вместе с ней также обновила версию LTSC. В отличие от классической проблемной сборки, корпоративная редакция получила полезные функции.

Microsoft выпустила предварительную версию крупного обновления для Windows 11, а вместе с ней обновила и версию LTSC (Long-Term Servicing Channel). В отличие от проблемной стандартной сборки, корпоративная редакция получила несколько полезных функций.

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Одной из самых значимых нововведений стало разрешение на удаление браузера Edge. В обычной версии Windows 11 Edge встроен в систему и не может быть удален, что вызвало недовольство многих пользователей. В LTSC же теперь можно свободно удалить Edge и установить любой другой браузер по своему выбору.

Помимо этого, в LTSC появилась поддержка виртуализации Hyper-V, которая позволяет запускать виртуальные машины на том же компьютере. Также были улучшены функции безопасности, такие как защита от эксплойтов и защита от программ-вымогателей.

Windows 11 LTSC предназначена для предприятий и организаций, которым требуется стабильная и долгосрочно поддерживаемая операционная система. Она выпускается реже, чем обычная версия Windows 11, но получает обновления безопасности в течение 10 лет.

Новая предварительная версия Windows 11 LTSC доступна для участников программы Windows Insider. Ожидается, что финальная версия обновления будет выпущена в конце этого года.

Разрешение на удаление Edge в LTSC является долгожданной функцией для многих пользователей. Это дает предприятиям и организациям больше гибкости в настройке своих компьютеров и выборе браузера, который лучше всего соответствует их потребностям.