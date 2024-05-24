На фотографиях видно, что модули оперативной памяти LPDDR5X производства Micron расположены рядом с чипом.

Известный инсайдер Аншель Саг опубликовал в своем блоге несколько фотографий материнской платы и системы охлаждения нового ноутбука ASUS Vivobook S 15. Это один из первых лэптопов с нашумевшим процессором Qualcomm Snapdragon X Elite внутри. На фотографиях видно, что модули оперативной памяти LPDDR5X производства Micron расположены рядом с чипом. ОЗУ заменить нельзя, поскольку она распаяна на плате. А вот слот M.2 для накопителя, напротив, позволяет в будущем сделать апгрейд.

Система охлаждения Vivobook S 15 состоит из двух тепловых трубок и одного вентилятора. Такая конструкция должна обеспечить эффективное охлаждение процессора даже при высоких нагрузках.

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Помимо фотографий, Саг также поделился некоторыми подробностями о характеристиках Vivobook S 15. Ноутбук будет оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880x1620 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составит 70 Втч, что должно обеспечить до 12 часов автономной работы.

Ожидается, что ASUS Vivobook S 15 будет представлен официально в ближайшее время. Ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ищет тонкий и легкий лэптоп с длительным временем автономной работы и высокой производительностью.

Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями чипов для ноутбуков. Он основан на новой архитектуре ARMv9 и имеет восемь высокопроизводительных ядер и три энергоэффективных ядра.

ASUS Vivobook S 15 станет одним из первых ноутбуков на базе Snapdragon X Elite.