Компания Infinix, известная своими смартфонами, представила игровой ноутбук GT Book. Ресурс GSMArena уже успел заполучить новинку на обзор и опубликовал несколько фотографий.

Компания Infinix, хорошо известная своими смартфонами, решила попробовать свои силы на рынке игровых ноутбуков и представила модель GT Book. Интернет-ресурс GSMArena уже получил новинку на обзор и опубликовал несколько фотографий устройства.

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Infinix GT Book выполнен в тонком и легком корпусе и оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-13500H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти.

Ноутбук оснащен двумя слотами для оперативной памяти DDR5, позволяющими установить до 16 ГБ ОЗУ, и двумя разъемами M.2 NVMe для твердотельных накопителей. Также в наличии имеется веб-камера с разрешением 1080p, клавиатура с RGB-подсветкой и большой тачпад.

Емкость аккумулятора составляет 75 Втч, что должно обеспечить довольно продолжительное время автономной работы. В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 240 Вт для быстрой зарядки.

По данным GSMArena, Infinix GT Book будет доступен в двух конфигурациях: с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что она будет весьма конкурентоспособной.

Ноутбук Infinix GT Book станет отличным выбором для геймеров, ищущих производительное устройство по разумной цене. Тонкий и легкий корпус, мощная аппаратная начинка и яркий дисплей с высокой частотой обновления делают его идеальным вариантом для игр и других ресурсоемких задач.