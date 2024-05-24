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Печатная плата GeForce RTX 5090 Founders Edition будет состоять из трех частей
PCB референсной GeForce RTX 5090 состоит из основной платы с GPU, чипами памяти и прочими компонентами.

Известный инсайдер kopite7kimi раскрыл новую информацию о печатной плате флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. Согласно его данным, плата будет состоять из трех отдельных частей.

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Ранее на форуме Chiphell была опубликована схема размещения микросхем видеопамяти на печатной плате RTX 5090, что свидетельствовало о необычной компоновке. Теперь же kopite7kimi сообщает, что сама плата будет разделена на три части.

Такая конструкция может быть обусловлена необходимостью рассеивания большого количества тепла, выделяемого мощным графическим процессором RTX 5090. Трехчастная печатная плата позволит более эффективно отводить тепло от компонентов и предотвратить перегрев.

Помимо этого, kopite7kimi утверждает, что печатная плата RTX 5090 Founders Edition будет иметь длину 330 мм, что делает ее одной из самых крупных видеокарт в истории. Такая длина необходима для размещения трех частей платы, системы охлаждения и всех необходимых компонентов.

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет представлена во второй половине 2023 года. Видеокарта будет основана на новой архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и предложит значительный прирост производительности по сравнению с текущим поколением RTX 4000.

Трехчастная конструкция печатной платы является еще одним свидетельством того, что RTX 5090 станет мощной и требовательной видеокартой. Высокая стоимость и большие габариты могут ограничить ее доступность для широкого круга пользователей. Тем не менее, для энтузиастов и профессионалов, которым нужна максимальная производительность, RTX 5090 может стать идеальным выбором.

#geforce rtx 5090 #founders edition #geforce rtx 5090 ti
Источник: ixbt.com
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