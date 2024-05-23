Обновления можно загрузить через приложение Huawei Health.

Huawei выпустила новые обновления программного обеспечения для своих умных часов Watch 3 Series и Watch Fit 3.

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Watch 3 Series:

Версия обновления: 3.0.0.174 (C432E4R1P4).

Размер: 278 МБ.

В примечаниях к выпуску упоминается только одно изменение, направленное на повышение стабильности системы в "некоторых ситуациях". Huawei не предоставила подробностей о том, что именно улучшилось.

Watch Fit 3:

Версия обновления: 4.2.0.150 (C00M00).

Размер. Нам не удалось найти эту информацию, так как Huawei не опубликовала журнал изменений для этого обновления.

Новые функции. Согласно журналу изменений, обновление улучшает расположение дисплея и повышает стабильность системы.

Обновления можно загрузить через приложение Huawei Health. Однако Huawei не указала, доступны ли они всем пользователям или внедряются постепенно.

Пользователям Watch 3 Series следует обратить внимание, что обновление не включает HarmonyOS 4.2. Пока неясно, планирует ли Huawei вообще выпустить обновление HarmonyOS 4.2 для этого носимого устройства.