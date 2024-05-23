Первые впечатления после непродолжительного использования.

Infinix выпустила Infinix GT 20 Pro, который обещает флагманский игровой опыт в ценовой категории среднего уровня. Устройство выделяется своей производительностью, дизайном и удобным интерфейсом.

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Infinix GT 20 Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, который сочетается со специальным чипом дисплея (Pixelworks X5 Turbo) для улучшения игровой производительности. Это сочетание обеспечивает высокую скорость и отзывчивость, что делает его одним из самых мощных игровых смартфонов в своем сегменте.

Аппарат поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1, что обеспечивает достаточно места и быстрый доступ к играм и приложениям. Игровой режим X-Boost и поддержка частоты кадров до 90 кадров в секунду еще больше усиливают его игровые возможности.

Infinix GT 20 Pro выделяется своим уникальным и культовым дизайном. Его задняя панель имеет футуристический внешний вид с меняющими цвет полосами, что соответствует его игровой ориентации. Смартфон также имеет тонкий и легкий корпус, что делает его удобным для удержания в руках во время продолжительных игровых сессий.

Infinix GT 20 Pro работает под управлением XOS 12 на базе Android 13. Интерфейс хорошо оптимизирован и прост в использовании. Он предлагает широкий спектр функций и настроек, что позволяет пользователям настраивать свой опыт в соответствии со своими предпочтениями.

На начальном этапе использования Infinix GT 20 Pro произвел положительное впечатление. Он предлагает мощную производительность, стильный дизайн и удобный интерфейс. Устройство обещает стать отличным выбором для геймеров, которые ищут флагманский игровой опыт по доступной цене.