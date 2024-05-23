Теперь же стало известно, что этот гибридный кроссовер будет выпущен в новой версии с увеличенным запасом хода на электрической энергии.

Chery представила новую гибридную версию своего кроссовера Amulet T9. Главной особенностью автомобиля является его впечатляющий запас хода на электрической тяге — почти 200 км. С полным баком бензина и заряженной батареей Amulet T9 может проехать более 1400 км без дозаправки.

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Гибридная система Amulet T9 состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 116 л.с., электродвигателя мощностью 136 л.с. и аккумулятора емкостью 19,3 кВтч. Двигатели работают вместе или по отдельности, обеспечивая оптимальное соотношение производительности и экономичности.

В чисто электрическом режиме Amulet T9 может развивать скорость до 120 км/ч. Переключение между электрическим и гибридным режимами происходит плавно и незаметно для водителя.

Помимо впечатляющего запаса хода, Amulet T9 также отличается стильным дизайном, просторным салоном и современным оснащением. Кроссовер оснащен 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровой приборной панелью, панорамной крышей и множеством систем безопасности и помощи водителю.

Новая гибридная версия Chery Amulet T9 уже доступна для заказа в Китае по цене от $18 тыс. Ожидается, что в ближайшие месяцы автомобиль поступит в продажу на других рынках, включая Россию.