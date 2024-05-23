PureSpeed явно основан на кабриолете SL компании, используя фары и задние фонари этого автомобиля.

Mercedes-AMG представила первый автомобиль из своей ультраэксклюзивной и дорогостоящей серии Mythos — PureSpeed. Это двухместный родстер с открытым верхом, черпающий вдохновение в культовых гоночных автомобилях компании и Формуле-1.

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PureSpeed построен на базе Mercedes-AMG SL, однако отличается от стандартной модели более агрессивным аэродинамическим обвесом, уникальными колесными дисками и эксклюзивной окраской кузова. Автомобиль имеет съемную жесткую крышу, которая может быть установлена или снята вручную за несколько секунд.

В салоне PureSpeed царит роскошь и спортивный стиль. Сиденья отделаны высококачественной кожей и алькантарой, а центральная консоль украшена карбоновыми вставками. Рулевое колесо имеет скошенный обод и множество кнопок для управления различными функциями автомобиля.

Под капотом PureSpeed установлен 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 802 л.с. и крутящим моментом 1000 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 320 км/ч.

Mercedes Mythos PureSpeed будет выпущен ограниченным тиражом всего в 250 экземпляров. Цена каждого автомобиля составит более €2 миллионов (около 175 миллионов рублей).

Серия Mythos будет включать в себя самые эксклюзивные и дорогие автомобили компании, вдохновленные ее богатой гоночной историей.