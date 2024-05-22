Робот-пылесос Roborock Qrevo S выпускается в качестве более мощной модели.

Компания Roborock выпустила новый робот-пылесос и швабру Qrevo S. Модель отличается большей мощностью всасывания, чем оригинальная Qrevo, но при этом имеет более низкую цену.

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Другие особенности нового робота-пылесоса включают самоочищающуюся док-станцию, автоматический подъем швабры и технологию обхода препятствий.

Qrevo S имеет мощность всасывания 2700 Па, что выше, чем у оригинального Qrevo с мощностью всасывания 2000 Па. Более высокая мощность всасывания позволяет Qrevo S лучше убирать грязь и мусор с ковров и твердых полов.

Самоочищающаяся док-станция Qrevo S автоматически очищает мусоросборник робота-пылесоса после каждой уборки. Пользователям не придется вручную очищать мусоросборник, что делает уборку более удобной.

Функция автоматического подъема швабры Qrevo S поднимает швабру робота-пылесоса при движении по ковру. Это предотвращает намокание ковров и повреждение швабры.

Технология обхода препятствий Qrevo S позволяет роботу-пылесосу обнаруживать и обходить препятствия, такие как мебель и лестницы. Это помогает роботу-пылесосу избежать столкновений и падений, обеспечивая более эффективную уборку.

Roborock Qrevo S доступен для покупки в США по цене $499.