Microsoft называет новые ноутбуки на базе ARM “ПК второго пилота” из-за возможностей искусственного интеллекта этих машин.

AMD разрабатывает процессор ARM (APU) под кодовым названием "Sound Wave" для устройств с Windows. APU имеет высокопроизводительный нейропроцессор (NPU), который может соперничать с NPU, используемыми в процессорах Qualcomm Snapdragon.

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AMD "Sound Wave" APU основана на микроархитектуре Zen 4 и имеет 12 ядер ЦП и 8 ядер ГП. APU также будет оснащен выделенным NPU, который, как сообщается, обеспечивает высокую производительность для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Разработка AMD "Sound Wave" APU является значительным шагом для компании. Это будет первый ARM APU, предназначенный для устройств с Windows. В настоящее время рынок Windows APU в основном контролируется Qualcomm, которая поставляет свои процессоры Snapdragon для большинства ноутбуков с Windows на базе ARM.

APU AMD "Sound Wave" может стать сильным конкурентом процессорам Qualcomm Snapdragon. APU будет иметь более мощный ЦП и ГП, чем процессоры Snapdragon, а также выделенный NPU, который может обеспечить более высокую производительность для задач, связанных с ИИ.