В США рассказали, как Египет сорвал соглашение Израиля и ХАМАС.

Представители египетской разведки тайно изменили условия подписанного соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня и урегулировании конфликта. Это привело к срыву сделки, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

реклама "Египетская разведка незаметно изменила условия предложения о прекращении огня, которое Израиль уже подписал ранее в этом месяце, в конечном итоге сорвав сделку", - говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN, Египет внес в соглашение ряд изменений, которые не были согласованы с ХАМАС. В частности, Египет добавил положение, требующее от ХАМАС разоружиться. ХАМАС отказался принять это условие, и сделка в результате была сорвана.

Египетская разведка пока не прокомментировала сообщения CNN.

Ранее сообщалось, что Египет выступал посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем о прекращении огня. 21 мая стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу в пятницу в 23:30 по местному времени (00:30 МСК в субботу).

Однако вскоре после объявления о прекращении огня стало ясно, что условия соглашения различаются в зависимости от того, какая сторона его огласила. ХАМАС заявил, что соглашение не предусматривает разоружения, в то время как Израиль утверждал, что такое условие есть.