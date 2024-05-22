Об этом республиканка Марджори Тейлор Грин написала на своей странице в Х.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин утверждает, что ФБР планировало покушение на жизнь бывшего президента Дональда Трампа во время обыска в его поместье во Флориде.

В своем посте в соцсети Грин написала: "Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет".

реклама

Заявление Грин основано на сообщениях о том, что при обыске агенты ФБР имели при себе огнестрельное оружие и разрешение на его применение.

Однако нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения Грин. Министерство юстиции и ФБР не прокомментировали ее заявление.

Обыск в поместье Трампа был произведен в рамках расследования Министерства юстиции относительно обращения Трампа с секретными бумагами. Агенты ФБР изъяли несколько коробок с документами, в том числе некоторые с пометкой "совершенно секретно".

Сторонники Трампа осудили обыск как политически мотивированную атаку. Сам Трамп назвал это "охотой на ведьм".

Министерство юстиции заявило, что обыск был проведен на основании законно полученного ордера и что агенты действовали профессионально и уважительно.