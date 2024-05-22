Джонсон заявил, что будущее транспорта за подобными беспилотными автомобилями.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тест-драйв Tesla FSD на улицах Лос-Анджелеса, США, и заявил, что будущее транспорта за подобными беспилотными автомобилями.

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Во время тест-драйва в машине также находились его жена, дети и сотрудник Tesla.

В статье, опубликованной в Daily Mail, Джонсон заявил:

"Я сидел на водительском сиденье, но не касался руля. И хотя мои ноги были близко к педалям, я ими не пользовался. Боже мой, руль вращался сам по себе. Поначалу это было очень странно. Машина сама включает поворотники, уступает дорогу и петляет в потоке машин легкими и точными маневрами, как если бы ею управлял настоящий водитель. Я удивлен, насколько все работает хорошо".

По мере развития технологий беспилотные автомобили становятся все более безопасными и эффективными, что делает их привлекательным вариантом для потребителей.

Технология FSD от Tesla является одной из самых продвинутых систем беспилотного вождения, доступных в настоящее время. Система использует различные датчики, камеры и искусственный интеллект для восприятия окружающей среды и принятия решений о вождении.

FSD все еще находится в стадии разработки, но она уже может выполнять ряд задач без вмешательства человека, таких как смена полосы движения, повороты и парковка.

Ожидается, что беспилотные автомобили окажут значительное влияние на транспортную отрасль. Они могут повысить безопасность, сократить заторы и освободить время для водителей.