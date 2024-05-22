JAC обещает две новые модели для России.

Китайский производитель JAC подтвердил, что в этом году выпустит на российский рынок две новые модели. Ожидается, что одна из них будет электромобилем.

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В настоящее время JAC продает в России бензиновую версию седана J7, а также планирует выпустить электрический седан eJ7. В Китае JAC также продает электрические кроссоверы eJS4 и eJS1, поэтому возможно, что одна из новых моделей для России будет электрическим кроссовером.

Официальной информации о новых моделях от JAC пока нет. Однако ожидается, что они будут иметь конкурентоспособную цену и оснащены современными технологиями. Ожидается, что новые модели JAC будут пользоваться успехом на российском рынке благодаря своей конкурентоспособной цене, современному дизайну и надежным характеристикам.