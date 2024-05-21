Розетка H2 оснащена встроенным датчиком мощности, который позволяет отслеживать энергопотребление подключенных устройств и бытовой техники.

Компания Aqara, известный производитель умных домашних устройств, анонсировала новую умную розетку H2. Розетка H2 заменяет стандартные настенные розетки на 16 А, используемые в Европе, и предлагает ряд интеллектуальных функций, включая мониторинг энергопотребления в режиме реального времени.

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Розетка H2 оснащена встроенным датчиком мощности, который позволяет отслеживать энергопотребление подключенных устройств и бытовой техники. Это позволяет пользователям точно определить, сколько электроэнергии потребляют их устройства, и принять обоснованные решения для экономии энергии.

Данные о потреблении можно просматривать в приложении Aqara Home. Приложение также позволяет пользователям устанавливать пороговые значения мощности и создавать автоматизации на основе потребления энергии. Например, пользователи могут настроить розетку H2 на автоматическое выключение устройства, когда потребление превышает определенный уровень.

Розетка H2 также поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa и Google Assistant. Это позволяет пользователям управлять розеткой и подключенными устройствами с помощью голосовых команд.

Розетка Aqara H2 — удобное и универсальное умное домашнее устройство. Она позволяет пользователям контролировать потребление энергии, экономить её и автоматизировать свои дома. Розетка стоит €39,99 и доступна для заказа уже сейчас.