Летом на дорогах можно будет увидеть новый беспилотный грузовик от Volvo. Его создали в партнёрстве с Aurora Innovation.

Volvo и Aurora Innovation объединились, чтобы создать беспилотный грузовик. Это новаторское транспортное средство выйдет на дороги уже этим летом, перевозя грузы между Далласом и Хьюстоном.

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Новый беспилотный грузовик является результатом многолетних исследований и разработок, проведенных Volvo и Aurora. Он оснащен передовыми датчиками, камерами и программным обеспечением, которые позволяют ему автономно перемещаться по дорогам.

На начальном этапе за рулем беспилотного грузовика будет находиться оператор для подстраховки.

Aurora планирует использовать беспилотные грузовики для перевозки грузов между Далласом и Хьюстоном. Это оживленный транспортный коридор, и использование беспилотных грузовиков может значительно повысить эффективность грузоперевозок в этом регионе.

Беспилотные грузовики обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными грузовиками с водителем. Они могут работать круглосуточно, без перерывов на отдых или сон. Они также более эффективны с точки зрения расхода топлива и могут помочь сократить выбросы углекислого газа.

Кроме того, беспилотные грузовики могут сделать грузоперевозки более безопасными. Они оснащены передовыми системами безопасности, которые могут помочь предотвратить несчастные случаи.