Спасатели определили место ЧП с вертолетом президента Ирана.

Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту потерпел аварию в районе села Узи в провинции Восточный Азербайджан.

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На место происшествия прибыли спасательные службы. Информация о состоянии Раиси и сопровождавших его чиновников пока не поступала.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил агентству Tasnim о сложностях, возникших во время спасательной операции. Он отметил, что со спутниковыми телефонами президента не удалось установить связь из-за сложного рельефа местности. Спасательные бригады направляются к месту аварии вертолета для предоставления прямой информации о ситуации.

Подробности аварии пока неизвестны. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы официальные заявления.

Авария может иметь серьезные последствия для Ирана. Раиси является президентом страны с 2021 года, и его роль в правительстве имеет решающее значение.

В настоящее время не сообщается о какой-либо реакции на аварию со стороны других стран или лидеров.

Ранее было известно, что перед аварией президент Раиси находился на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. В рамках этого мероприятия была проведена церемония открытия совместной плотины на реке Аракс.