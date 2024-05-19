Ютуберы разрабатывают реальный "стилсьют" из романа "Дюна", который перерабатывает пот и мочу.

Инженеры с популярного YouTube-канала Hacksmith Industries успешно создали прототип "стилсьюта" из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна" 1965 года.

реклама

Стилсьют - это вымышленный костюм, который позволяет пользователю выживать в суровых условиях пустыни, рециркулируя пот и мочу через фильтр для сохранения влаги в организме. В экранизации "Дюны" 2021 года и его продолжении эта концепция была наглядно воплощена с помощью трубки, вставленной в ноздри пользователя, которая пополняла уровень воды в организме без внешнего источника.

Инженеры Hacksmith Industries воссоздали концепцию стилсьюта, создав прототип, который использует комбинацию мембран обратного осмоса и холодильной установки для рециркуляции воды. Прототип также включает в себя систему, которая собирает пот и мочу пользователя.

Процесс рециркуляции начинается со сбора пота и мочи в специальную емкость на костюме. Затем жидкость проходит через мембрану обратного осмоса, которая удаляет из нее соли и другие примеси. Очищенная вода затем охлаждается с помощью холодильной установки и подается обратно в организм пользователя через трубку, вставленную в ноздри.

Стилсьют потенциально может иметь многочисленные преимущества, в том числе:

Повышенная выживаемость в экстремальных условиях.

Уменьшение потребности в воде.

Улучшение производительности в жарких и сухих условиях.

Создание прототипа стилсьюта Hacksmith Industries является значительным достижением в области инженерии.