Минобороны России сообщало о продвижении в регионе.

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировано более 10 000 человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Эвакуация затронула Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы.

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Ранее Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в Харьковской области. Президент России Владимир Путин объяснил это созданием "санитарной зоны" для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Эвакуация населения из приграничных районов Харьковской области проводится в целях обеспечения безопасности жителей и защиты их от потенциальных обстрелов и боевых действий.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов отметил, что эвакуация будет продолжена по мере необходимости. Он призвал жителей прислушиваться к указаниям властей и покидать районы, которые подвергаются обстрелам.

Эвакуированные жители Харьковской области получают необходимую гуманитарную помощь, в том числе питание, медикаменты и одежду. Оказывается также психологическая поддержка.

Эвакуация населения из приграничных районов Харьковской области является важным шагом для обеспечения безопасности жителей региона.