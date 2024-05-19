Теперь Xiaomi предлагает новый датчик для "умного дома", который оснащен современными технологиями и разработан с учетом особенно длительного времени автономной работы, поскольку не требует подключения кабеля.

Xiaomi выпустила новый датчик для умного дома, который предлагает ряд преимуществ для тех, кто ищет доступное и эффективное решение для мониторинга безопасности.

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Новый датчик Xiaomi отличается следующими функциями:

Датчик может обнаруживать присутствие людей, даже если они не двигаются, что делает его идеальным для мониторинга бесшумных вторжений.

Датчик работает от батареи с длительным сроком службы, которая рассчитана на работу до двух лет, что устраняет необходимость в частой замене.

Датчик можно разместить в любом месте дома с помощью прилагаемой клейкой ленты или винтов, что обеспечивает максимальную гибкость при установке.

Эти функции обеспечивают пользователям ряд преимуществ, в том числе:

Датчик помогает защитить дома от вторжений, обнаруживая присутствие людей, даже когда они находятся в неподвижном состоянии.

Длительный срок службы батареи устраняет необходимость в частой замене батарей, что делает датчик более удобным в использовании.

Гибкие варианты размещения упрощают установку датчика в любом месте дома, без необходимости прокладки проводов или сверления отверстий.

Новый датчик Xiaomi для умного дома продаётся по доступной цене, что делает его отличным вариантом для пользователей, которые ищут недорогое и эффективное решение для безопасности.