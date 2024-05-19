Hyundai Ioniq 7 был замечен на испытаниях, что свидетельствует о его приближающемся запуске.

Hyundai Ioniq 7 был замечен на испытаниях, что свидетельствует о его приближающемся запуске. Автомобиль будет занимать более высокое положение в растущей линейке электромобилей Hyundai, чем Ioniq 6.

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Ioniq 7 станет первым семиместным полностью электрическим автомобилем Hyundai. Он будет оснащен просторным интерьером, передовыми технологиями и впечатляющим запасом хода.

Глобальный дебют Ioniq 7 состоится на автосалоне в Пусане в Южной Корее в следующем месяце. После этого автомобиль будет выпущен на международные рынки.

Ioniq 7 выйдет на конкурентный рынок, на котором уже присутствуют такие модели, как Tesla Model X и Rivian R1S. Однако Hyundai надеется выделиться благодаря своему опыту в области электромобилей, инновационным функциям и более доступной цене.

Ioniq 7 является долгожданным дополнением к линейке электромобилей Hyundai. Он предлагает потребителям третий вариант в дополнение к Ioniq 5 и Ioniq 6. Автомобиль должен привлечь покупателей, ищущих просторный, экологически чистый внедорожник с передовыми технологиями.

Автомобиль обещает стать еще одним сильным игроком на растущем рынке электромобилей, предлагая сочетание простора, технологий и экологичности.