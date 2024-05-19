Функция "Аудио эмодзи" от Google, изначально запущенная с Pixel 8a, теперь широко доступна в приложении "Телефон" на смартфонах Google.

Функция "Аудио эмодзи", впервые представленная с Pixel 8a, теперь широко доступна в приложении "Телефон" на всех смартфонах Google.

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Функция "Аудио эмодзи" была выпущена в стабильной версии 129 Phone от Google 18 мая. Чтобы проверить ее наличие, пользователи могут совершить звонок или перейти в "Настройки" > "Аудио эмодзи" в своем приложении "Телефон".

"Аудио эмодзи" - это функция, которая позволяет пользователям выражать свои эмоции во время телефонных звонков с помощью кратких звуковых клипов. Эти клипы включают в себя смех, аплодисменты и другие выражения, которые могут помочь передать тон и эмоции разговора.

Чтобы использовать "Аудио эмодзи", просто коснитесь соответствующего значка во время телефонного звонка. Затем выберите желаемый клип, и он будет отправлен другому человеку в режиме реального времени.

"Аудио эмодзи" предлагает ряд преимуществ, в том числе:

Улучшенное выражение эмоций во время голосовых звонков.

В озможность передавать тон и эмоции, которые могут быть трудны для передачи с помощью слов.

Б олее увлекательный и интерактивный опыт звонков.

Функция "Аудио эмодзи" доступна на всех смартфонах Google, включая Pixel 4 и более поздние модели, а также устройства других производителей под управлением операционной системы Android 13 и выше.

Функция "Аудио эмодзи" представляет собой захватывающий способ выражения себя во время телефонных звонков. Теперь, когда она широко доступна на всех смартфонах Google, пользователи могут пользоваться преимуществами улучшенного общения и более увлекательного взаимодействия.