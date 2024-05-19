TP-LINK представила новую наружную камеру безопасности TL-IPC679V-A4, которая может похвастать уникальной системой из трех камер для комплексного наблюдения.

TP-Link выпустила новую модель TL-IPC679V-A4 с уникальной трехкамерной системой для комплексного наблюдения. Это устройство сочетает передовые технологии и обеспечивает контроль и защиту.

TL-IPC679V-A4 оснащена тремя камерами, каждая из которых выполняет определенную функцию:

4-мегапиксельная бинокулярная камера с высоким разрешением обеспечивает широкое поле зрения.

3-мегапиксельная PTZ-камера (панорамирование, наклон и зум) позволяет отслеживать и увеличивать изображение объектов.

Вспомогательная камера для определения расстояния создает точные тепловые карты.

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Три камеры работают вместе, предоставляя пользователям панорамное изображение с высоким разрешением (3488 x 1088 пикселей) для детализации.

PTZ-камера позволяет выполнять панорамирование, наклон и зум для дополнительного контроля. Она может поворачиваться по горизонтали на 285 градусов и по вертикали от наклона вниз до практически прямого вверх. Эта функция обеспечивает широкий охват и позволяет пользователям следить за объектами, движущимися в пределах диапазона камеры.

TL-IPC679V-A4 оснащена усовершенствованным регулируемым кронштейном для простой установки. Кронштейн позволяет наклонять камеру под пятью заданными углами и регулировать горизонтальность на 360 градусов.

Сочетание трехкамерной системы и функциональности PTZ обеспечивает защиту от вторжений и других угроз безопасности. Камера может отслеживать и увеличивать изображение злоумышленников или транспортных средств, что позволяет пользователям быстро идентифицировать и реагировать на потенциальные угрозы.

