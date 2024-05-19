В течение нескольких месяцев компания Nissan тестировала рестайлинговую версию своей модели Magnite в Индии.

Компания Nissan проводит испытания обновленной версии своего популярного внедорожника Magnite в Индии. Последние наблюдения раскрывают новые детали модификаций дизайна, которые, как ожидается, будут внесены в модель.

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Ожидается, что обновленный Magnite получит следующие изменения в дизайне:

Переработанные бамперы.

Новые фары и решетка радиатора.

Улучшенные светодиодные указатели поворота.

Новые легкосплавные диски.

Новые фары и решетка радиатора улучшат внешний вид автомобиля, а светодиодные указатели поворота повысят его заметность.

Ожидается, что технические характеристики обновленного Magnite останутся прежними. Он будет доступен с бензиновым двигателем объемом 1,0 литр, мощностью 71 л.с. и крутящим моментом 96 Нм. А также с бензиновым двигателем объемом 1,0 литр, мощностью 99 л.с. и крутящим моментом 160 Нм. Оба двигателя могут быть сопряжены с 5-ступенчатой механической или бесступенчатой трансмиссией.

Обновленный Nissan Magnite будет представлен в Индии в ближайшие месяцы. После запуска он будет доступен в различных вариантах и ценах. Обновленный Magnite будет конкурировать с другими популярными внедорожниками на индийском рынке, такими как Tata Punch, Mahindra KUV100 NXT и Renault Kiger.