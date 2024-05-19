Компания Nissan проводит испытания обновленной версии своего популярного внедорожника Magnite в Индии. Последние наблюдения раскрывают новые детали модификаций дизайна, которые, как ожидается, будут внесены в модель.
реклама
Ожидается, что обновленный Magnite получит следующие изменения в дизайне:
- Переработанные бамперы.
- Новые фары и решетка радиатора.
- Улучшенные светодиодные указатели поворота.
- Новые легкосплавные диски.
Новые фары и решетка радиатора улучшат внешний вид автомобиля, а светодиодные указатели поворота повысят его заметность.
Ожидается, что технические характеристики обновленного Magnite останутся прежними. Он будет доступен с бензиновым двигателем объемом 1,0 литр, мощностью 71 л.с. и крутящим моментом 96 Нм. А также с бензиновым двигателем объемом 1,0 литр, мощностью 99 л.с. и крутящим моментом 160 Нм. Оба двигателя могут быть сопряжены с 5-ступенчатой механической или бесступенчатой трансмиссией.
Обновленный Nissan Magnite будет представлен в Индии в ближайшие месяцы. После запуска он будет доступен в различных вариантах и ценах. Обновленный Magnite будет конкурировать с другими популярными внедорожниками на индийском рынке, такими как Tata Punch, Mahindra KUV100 NXT и Renault Kiger.