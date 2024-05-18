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Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
У Ayaneo в разработке еще больше карманных компьютеров премиум-класса с двумя новыми классическими дизайнами в стиле Game Boy, которые понравятся поклонникам ретро-игр.

Ayaneo расширяет свою линейку премиальных карманных компьютеров двумя новыми устройствами с классическим дизайном в стиле Game Boy, которые придутся по душе любителям ретро-игр.

Pocket DMG - это дань уважения оригинальной Game Boy. Он имеет тот же культовый форм-фактор и зеленый цвет, что и любимая классика. Pocket DMG оснащен современным оборудованием, которое позволит запускать широкий спектр ретро-игр, от классических игр для NES, до игр для Game Boy Advance.

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Для тех, кто предпочитает более компактный форм-фактор, Ayaneo представляет Pocket Micro. Он вдохновлен дизайном Game Boy Micro, самой маленькой и легкой консоли из семейства Game Boy. Pocket Micro оснащен ярким дисплеем и мощными внутренними компонентами, которые обеспечивают плавный игровой процесс и яркие цвета.

Оба новых карманных компьютера оснащены такими функциями, как:

  •  Современные процессоры для высокой производительности эмуляции.
  •  Яркие ЖК-экраны для четкого отображения графики.
  •  Встроенные динамики и поддержка наушников для улучшенного звука.
  •  Удобные кнопки и органы управления для точной игры.

Компания Ayaneo еще не раскрыла подробную информацию о доступности и цене Pocket DMG и Pocket Micro. Однако ожидается, что они будут выпущены в ближайшие месяцы по конкурентоспособной цене для рынка карманных компьютеров премиум-класса.

#ayaneo #game boy #micro
Источник: iphones.ru
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