Пользователи приложения YouTube для iOS получили долгожданный редизайн экрана "Сейчас воспроизводится".

Пользователи приложения YouTube для iOS получили долгожданный редизайн экрана "Сейчас воспроизводится". Обновление приносит заметные улучшения в эстетику и удобство использования приложения.

реклама

Первым бросается в глаза новый градиентный фон экрана "Сейчас воспроизводится". Градиент плавно переходит от темного к светлому, создавая более современный и привлекательный внешний вид.

Ранее три вкладки (Главная, Шорты и Библиотека) отображались на визуально отдельной панели в нижней части экрана. В обновленном дизайне эта панель скрыта, что позволяет пользователям больше сосредоточиться на воспроизводимом содержимом. Для доступа к вкладкам пользователи по-прежнему могут провести пальцем вверх по нижней части экрана.

Чтобы улучшить общее удобство использования, обновление также оптимизирует управление жестами на экране "Сейчас воспроизводится". Проведение пальцем вверх теперь открывает вкладки, а другие жесты, такие как прокрутка и пропуск, стали более плавными и точными.

Если обновление не отображается в вашем приложении YouTube для iOS, попробуйте выполнить следующие действия:

Закройте приложение YouTube с помощью переключателя приложений.

Снова откройте приложение YouTube.

Это должно применить обновление к вашему приложению.

Обновленный экран "Сейчас воспроизводится" в приложении YouTube для iOS обеспечивает пользователям более приятный и удобный опыт при просмотре любимого контента.