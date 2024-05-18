Гибридная система охлаждения видеокарты Palit GameRock призвана обеспечить максимальную производительность и снижение температуры при интенсивных нагрузках.

Компания Palit готовит к анонсу новую видеокарту серии GameRock на выставке Computex 2024. Особенностью данной видеокарты является гибридная система охлаждения, сочетающая в себе массивный воздушный кулер и водоблок для подключения к системе жидкостного охлаждения.

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Гибридная система охлаждения видеокарты Palit GameRock призвана обеспечить максимальную производительность и снижение температуры при интенсивных нагрузках. Массивный воздушный кулер, скорее всего, будет оснащен тремя вентиляторами, а интегрированный водоблок позволит подключать видеокарту к контуру жидкостного охлаждения.

Учитывая размеры гибридной системы охлаждения, предполагается, что видеокарта будет основана на графическом процессоре GeForce RTX 4090 или RTX 4080 Super. Эти графические процессоры известны своей высокой производительностью и требуют эффективного охлаждения.

Ожидается, что видеокарта будет иметь толщину около 3,5 или 4 слотов расширения. Это говорит о том, что она будет занимать значительное место в корпусе компьютера и потребует использования дополнительного пространства.

Официальная дата анонса новой видеокарты Palit GameRock с гибридной системой охлаждения пока не известна. Однако ожидается, что подробности о ней будут раскрыты на выставке Computex 2024, которая пройдет с 30 мая по 2 июня в Тайване.