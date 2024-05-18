GT Book будет предлагаться с тремя вариантами процессоров: Intel Core i5-12450H, Core i5-13420H и Core i9-13900H.

Infinix готовится представить свой первый игровой ноутбук GT Book на индийском рынке 21 мая. Наряду с ноутбуком бренд также выпустит смартфон GT 20 Pro.

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Infinix подтвердил, что цена GT Book будет ниже 779 долларов. Однако бренд не уточнил, какая конфигурация ноутбука будет стоить ниже этой отметки.

GT Book будет предлагаться с тремя вариантами процессоров: Intel Core i5-12450H, Core i5-13420H и Core i9-13900H. Они будут сочетаться с графическими процессорами RTX 3050, RTX 4050 и RTX 4060. Ноутбук также будет оснащен 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD-накопителя PCIe 4.0.

GT Book оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, полное покрытие цветовой гаммы sRGB и максимальную яркость 300 нит. Несмотря на свои мощные характеристики, ноутбук относительно легкий, его вес составляет чуть менее 2 кг.

Ноутбук имеет металлический корпус с механическим дизайном и подсветкой RGB. Он также оснащен несколькими портами USB, HDMI, устройством чтения SD-карт и аудиоразъемом.

GT Book оснащен веб-камерой 1080p, Wi-Fi 6E и аккумулятором емкостью 72 Втч.

Поступление ноутбука в продажу 21 мая, вероятно, привлечет внимание геймеров, которые ищут высокопроизводительное и доступное устройство.