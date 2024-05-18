Reddit планирует использовать искусственный интеллект для новых функций платформы, а также стать рекламным партнером OpenAI.

OpenAI и Reddit объединились в стратегическом партнерстве. Это даст OpenAI доступ к огромному количеству данных Reddit для обучения своей модели языкового ИИ ChatGPT и разработки новых проектов искусственного интеллекта.

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Согласно условиям партнерства, OpenAI получит доступ к данным Reddit, включая посты, комментарии, сабреддиты и другую информацию. Это может помочь ChatGPT лучше понимать и генерировать текст, соответствующий контексту социальных сетей.

Данные Reddit будут использоваться для обучения и улучшения ChatGPT по нескольким направлениям. Это включает в себя улучшение понимания ChatGPT социальных норм и динамики, расширение его знаний о различных темах и повышение способности генерировать текст, который является аутентичным и вовлекающим для пользователей Reddit.

Reddit также планирует использовать технологии ИИ OpenAI для разработки новых функций на своей платформе. Функции могут включать в себя улучшенные рекомендации контента, автоматическую модерацию и персонализированные чат-боты для поддержки пользователей.

Помимо сотрудничества по ИИ, Reddit станет рекламным партнером OpenAI и будет использовать свою платформу для продвижения ChatGPT и других продуктов.