Амбициозные планы Илона Маска в отношении Twitter, теперь известного как X, наконец-то завершены.

Долгожданный переход Twitter к новому бренду X наконец-то завершен. Сегодня при посещении сайта Twitter.com пользователи автоматически перенаправляются на X.com.

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Смена названия на X является частью более масштабного плана Илона Маска по превращению Twitter в приложение "все в одном", которое предлагает широкий спектр услуг, включая социальные сети, обмен сообщениями, платежи и покупки. По мнению Маска, название X лучше отражает амбиции компании и ее стремление стать "суперприложением".

Старые ссылки на Twitter будут по-прежнему работать, но в конечном итоге они будут обновлены для перенаправления на X.com.

Смена названия на X совпадает с интеграцией продуктов Twitter с другими компаниями Маска, такими как SpaceX и Tesla. Например, подписчики Twitter Blue теперь могут использовать свой значок проверки для аутентификации на других платформах, принадлежащих Маску.

Маск намекнул на дальнейшие амбициозные планы для X, включая запуск собственного платежного сервиса, расширение функций обмена сообщениями и интеграцию искусственного интеллекта.

Реакция пользователей на изменение названия неоднозначна. Некоторые приветствуют его как смелый шаг к созданию новой эры социальных сетей. Другие выразили обеспокоенность по поводу потери узнаваемого бренда Twitter и его потенциального влияния на пользовательскую базу платформы.