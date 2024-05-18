Для повышения производительности TP-Link интегрировала в BE7200 технологию MLO multi-link и модуляцию высокого порядка 4K QAM. Это приводит к заметному увеличению плотности передачи данных и максимальной скорости.

TP-Link выпустила свой новейший маршрутизатор BE7200, который устанавливает новые стандарты для беспроводного и проводного подключения.

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BE7200 является одним из первых маршрутизаторов, поддерживающих новейший стандарт Wi-Fi 7. Он обещает огромный скачок в скорости и пропускной способности по сравнению с предыдущими поколениями Wi-Fi. Теоретически он может достигать скорости до 46 Гбит/с, что позволяет передавать большие файлы, транслировать потоковое видео 8K и играть в онлайн-игры с минимальной задержкой.

BE7200 также является новаторским решением в области проводного подключения. Он оснащен пятью сетевыми портами 2,5G, что намного больше, чем у большинства других маршрутизаторов. Эти порты предназначены для обслуживания устройств, требующих высокой пропускной способности, таких как накопители NAS, консоли AR/VR и потоковое видео 8K.

Пользователи могут объединить два или более портов, чтобы создать один порт с общей скоростью до 5 Гбит/с. Это идеально подходит для устройств, которым требуется сверхвысокая пропускная способность, таких как игровые ПК и рабочие станции для редактирования видео.

Помимо поддержки Wi-Fi 7 и проводных портов 2,5G, BE7200 также предлагает ряд других функций, таких как:

Поддержка MU-MIMO и OFDMA для одновременного обслуживания нескольких устройств.

Защита от вредоносных программ и фишинга.

Приложение для мобильного управления для удобного управления маршрутизатором.

TP-Link BE7200 уже доступен по цене около 500 долларов.